Amerikaanse agent slaat geboeide vrouw met vuist in gezicht

20.000 betogers in Parijs wegens uitblijven proces na moord op joodse vrouw

25 april Op verscheidene plaatsen in Frankrijk zijn zondag duizenden mensen op straat gekomen om te betogen tegen een beslissing van het Franse gerecht in een zaak over de moord op een joodse vrouw. Alleen in de hoofdstad Parijs waren er volgens de politieprefectuur meer dan 20.000 manifestanten. Ook voor de Franse ambassade in het Israëlische Tel Aviv vonden er protesten plaats.