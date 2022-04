Amerikaanse (52) overleeft zes dagen in de wildernis op rantsoen van yoghurt en sneeuw

Agent die twee mensen doodschiet in Parijs in hechtenis genomen

Een Franse politieagent die zondag in Parijs twee mensen doodschoot in een auto die naar verluidt in de richting van politie reed, is in hechtenis genomen. Hij wordt ondervraagd en de IGPN, een speciale eenheid die belast is met het onderzoeken van het optreden van politieagenten, is ingeschakeld.

