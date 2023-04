Amerikaans oorlogsschip vaart door Straat van Taiwan

Smeren maar! Komende week stijgt UV-index tot 5: “Onbe­scherm­de huid verbrandt al na 20 minuten”

Zondag is het op de meeste plaatsen nog bewolkt, maar midden volgende week belooft de lente eindelijk door te breken. Ook voor volgend weekend zien de weerkaarten er zonnig uit. Wie nu al plannen maakt om te tuinieren, een mooie fietstocht te maken of zelfs de barbecue al eens aan te steken, vergeet best ook de zonnecrème niet. Ook deze tijd van het jaar is de zon al behoorlijk schadelijk, waarschuwt Meteovista. “Een onbeschermde huid kan al na 20 minuten verbranden.”