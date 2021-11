Amerikaans model na avondje uit levenloos gedumpt voor deur van ziekenhuis: “Gemaskerde mannen hebben Christy en haar vriendin heroïne toegediend”

Een avondje uit in Los Angeles is catastrofaal geëindigd voor een Amerikaans model en haar vriendin. Christy Giles (24) en Hilda Marcela Cabrales-Arzola (26) werden allicht gedrogeerd en vervolgens gedumpt voor de deur van twee verschillende ziekenhuizen. Voor het jongste slachtoffer kwam alle hulp te laat, het leven van de ontwerpster hangt aan een zijden draadje. Op bewakingsbeelden zou te zien zijn hoe drie gemaskerde mannen hun lichamen uit een auto kieperden.

Giles en Cabrales-Arzola gingen vorige vrijdag stevig feesten in een pakhuis. Ze leerden er een kerel kennen waarmee ze naar een afterparty in de Hollywood Hills zouden trekken. Daar kwamen ze echter nooit aan.

Uit onderzoek van hun telefoongegevens blijkt dat ze rond 5.30 uur zaterdagochtend nog een sms’je naar elkaar stuurden. “Laten we hier vertrekken”, stuurde Giles. “Ja, ik heb een Uber gebeld. Nog tien minuten”, antwoordde Cabrales-Arzola. Nog geen twaalf uur later was het kwaad geschied.

Geen hersenactiviteit

Om 17 uur werd Giles immers gedumpt aan het Southern California Hospital in Culver City (een stadje ten westen van Los Angeles; nvdr). Twee uur later was het de beurt aan Cabrales-Arzola, in een ziekenhuis in LA zelf. Zij wordt nu kunstmatig beademd, dokters stellen bij haar geen enkele hersenactiviteit meer vast.

Bloedanalyses wezen uit dat er heroïne in hun systeem zat. De moeder van Giles is er rotsvast van overtuigd dat iemand die drugs in hun lichaam geïnjecteerd moet hebben.

“Geen enkele schram of blauwe plek”

“Mijn dochter zou als een gek gevochten hebben als ze in gevaar verkeerde”, aldus verpleegster Dusty Giles. “Als dochter van een militair wist ze bij wijze van spreken hoe ze iemand moest vermoorden met een balpen. Op haar lichaam werd echter geen enkele schram of blauwe plek opgemerkt. Ze moet dus wel die heroïne toegediend gekregen hebben. Misschien werd ze nadien ook vastgebonden en verkracht.”

In een jammerlijke overdosis gelooft Dusty niet. “Dan zouden die kerels toch de hulpdiensten verwittigd hebben in plaats van te wachten tot ze dood was? En dan ga je ook niet je gezicht verbergen en een wagen zonder nummerplaat gebruiken. De laatste sms’en bewijzen trouwens dat die meisjes niet meer openlijk tegen elkaar konden praten. Toen al moeten ze zich bedreigd gevoeld hebben.”

80.000 euro

Twee dagen geleden werd een geldinzamelingsactie gestart om de begrafeniskosten op te vangen. De teller staat nu al op ruim 80.000 euro. Een deel van dat geld zal ook naar privédetectives gaan, zij moeten deze zaak nu verder uitspitten.

“We hebben de voorbije dagen verhalen te horen gekregen van vrouwen die in die buurt hetzelfde meegemaakt hebben. Het enige verschil is dat zij nog leven”, klinkt het in de begeleidende tekst.