Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken houdt deze week overleg in Europa over aanhoudende spanningen rond Oekraïne

Blinken zal woensdag in Kiev een ontmoeting hebben met de Oekraïense president Volodymyr Zelenski en met zijn ambtgenoot Dmytro Kuleba. Hij zal er "het engagement van de VS voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne bevestigen", zegt het State Department. Blinken wil ook medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Oekraïne ontmoeten, om de noodplannen in geval van verdere escalatie toe te lichten.

Donderdag zal Blinken in Berlijn nog overleggen met Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Er zullen gezamenlijke inspanningen ter afschrikking van een Russische agressie tegen Oekraïne worden besproken, zo deelt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken mee.

Intussen is de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock dinsdag op bezoek in Moskou. Ze sprak er onder meer met de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov om te pleiten voor een snelle hervatting van de vredesonderhandelingen. Maandag had ze in Kiev ook al overleg met Zelenski en Kuleba.

‘Normandië-formaat’

Baerbock stelt voor om gesprekken op te starten in het zogenaamde Normandië-formaat: met Rusland, Oekraïne en de bemiddelaars Frankrijk en Duitsland. Maar Rusland wil daar voorlopig niet op ingaan. "Wij wachten op de ons beloofde antwoorden voor de onderhandelingen worden voortgezet", zei Lavrov. Rusland eist meer bepaald de stopzetting van de uitbreiding van de NAVO naar het oosten en dat Oekraïne geen lid wordt van het bondgenootschap.

De spanningen tussen de westerse landen en Rusland zijn de voorbije weken fors opgelopen, als gevolg van de situatie aan Oekraïense grens. Het Westen beschuldigt Moskou ervan een aanval op zijn buurland voor te bereiden. Rusland ontkent dat het plannen heeft voor een offensief. Moskou stelt dat de ontplooiing van het leger in de grensregio slechts een reactie is op de groeiende en vijandige aanwezigheid van de NAVO in het gebied dat, volgens de Russen, in hun invloedssfeer valt.

Vorige week vond ook al druk diplomatiek overleg plaats over de kwestie, maar dat heeft nog geen doorbraak opgeleverd.