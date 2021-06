Amerikaans meisje van 13 jaar pleit schuldig voor moord op Uber Eats-chauffeur

De twee tieners vielen Mohammad Anwar aan op 23 maart in Washington DC. De Pakistaanse immigrant, die in 2004 naar de VS was gekomen met de hoop op een beter leven voor zijn familie, werkte op dat moment als chauffeur voor het afhaalbedrijf Uber Eats. De meisjes zouden hem gevraagd hebben om een lift, waarop de man inging. Anwar was nog maar net vertrokken met de meisjes op de achterbank, toen de tieners hem bedreigden met een taser en zijn auto probeerden te stelen.