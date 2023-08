Amerikaans meisje (13) bevallen na verkrachting: geen mogelijkheid tot abortus wegens verbod

Een 13-jarig Amerikaans meisje afkomstig uit de staat Mississippi is bevallen van een jongen nadat ze werd verkracht en daarbij zwanger raakte. Het meisje had niet de mogelijkheid om abortus te plegen, blijkt uit een rapport van Time Magazine.

Het meisje, met schuilnaam Ashley, werd in de herfst van 2022 verkracht door een vreemdeling in de voortuin van haar huis nadat hij haar vastgreep en haar mond bedekte. Ashley hield dit voorval een lange tijd voor zichzelf, ook haar moeder was niet op de hoogte van wat er zich in de voortuin had afgespeeld.

Ashley was volgens haar moeder altijd graag buiten, vooral om TikToks te maken, maar opeens deed ze dat niet meer. “Ze kwam haar kamer niet meer buiten en vertelde me dat ze zich niet goed voelde”, vertelt de moeder. “Ze zei gewoon: ‘Het doet pijn’. Ze huilde in haar kamer, ik vroeg wat er scheelde, maar ze wilde het me niet vertellen.”

Het 13-jarige meisje Ashley ontdekte dat ze zwanger was nadat haar moeder haar naar het ziekenhuis bracht omdat ze maar bleef braken. Na het bloedonderzoek bleek dat Ashley al 10 tot 11 weken zwanger was.

“Het was onwerkelijk voor haar. Ze had er geen flauw benul van”, aldus de gynaecoloog.

De moeder van Ashley wilde de mogelijkheden bespreken om de zwangerschap vroegtijdig te beëindigen, maar in Mississippi is op 27 juli 2022 het verbod op abortussen van kracht gegaan. Dit betekent dat alle abortussen verboden zijn, behalve om het leven van een zwangere vrouw te redden of in gevallen van verkrachting of incest die aan de politie werden gemeld.

Het was een onschuldig kind dat deed wat andere kinderen doen, buiten spelen, en het was mijn kind. Moeder van Ashley

De moeder diende vervolgens klacht in, maar het onderzoek draaide op niets uit. Autoriteiten bevestigden aan Time Magazine dat er geen arrestaties zijn verricht in deze zaak. Omdat het onderzoek onvolledig is, heeft de politie niet publiekelijk bevestigd dat ze geloven dat Ashleys zwangerschap het gevolg is van de verkrachting.

Omdat de laatste abortuskliniek in Mississippi in juli 2022 sloot, nadat het abortusverbod in werking was getreden, is de dichtstbijzijnde abortuskliniek in Chicago. Deze kliniek lag op zo'n 9 uur rijden van hun huis, wat te ver was voor de moeder en haar dochter. Daarnaast was het voor hen ook te duur om een abortusprocedure te regelen voor het meisje. “Ik heb hier gewoonweg geen geld voor”, aldus de moeder. Er was voor het 13-jarige meisje geen andere optie dan de baby te houden.

Na 39 weken zwangerschap beviel Ashley van een jongen. “Het doet pijn omdat het een onschuldig kind was dat deed wat kinderen doen, buiten spelen, en het was mijn kind”, aldus de moeder. “Het doet nog steeds pijn en dat zal altijd zo blijven.”

Abortusverbod

Het rapport is een van de vele schrijnende getuigenissen die zijn opgedoken nadat het Hooggerechtshof van de VS het landelijke recht op toegang tot abortus in juni 2022 ongedaan heeft gemaakt. Hierdoor kunnen alle staten volledig zelf bepalen of ze abortus al dan niet toelaten, wat tot grote verschillen van staat tot staat leidt.

Andere verhalen vertellen hoe vrouwen bijna stierven omdat dokters moesten wachten tot hun leven in gevaar was om een abortus uit te voeren. Daarnaast moeten veel vrouwen nu ook lange afstanden afleggen om enige vorm van reproductieve gezondheidszorg te krijgen.

