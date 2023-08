Amerikaans legerhelikopter crasht voor Australische kust tijdens oefening: zeker drie doden

Weerstati­on in Milaan meet de warmste dag sinds 1763

Een historisch weerstation in Milaan heeft op woensdag de hoogste temperatuur gemeten sinds zijn oprichting in 1763. Volgens de regionale milieudienst ARPA was het toen gemiddeld 33 graden Celsius. Opmerkelijk was ook dat dit de eerste keer in 260 jaar was dat de temperatuur gedurende de hele dag niet onder de 28,9 graden Celsius zakte.