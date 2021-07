Amerikaans leger zegt voor meer "dan 90 procent" uit Afghanistan te zijn teruggetrokken

Taliban rukt opnieuw op nu Amerikanen hun troepen terugtrek­ken

16:36 In Afghanistan rukken de Taliban opnieuw op, nu de Amerikanen hun troepen er terugtrekken. Dat willen ze doen tegen 11 september. Ongeveer een derde van het land is al in handen van extremisten en ook de hoofdstad Kaboel komt nu in het vizier. Onze Belgische militairen waren 19 jaar lang op post in Afghanistan, ook zij zijn intussen allemaal teruggetrokken.