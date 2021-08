Amerikaans leger: “IS-tak dreigt met aanval bij luchthaven Kaboel”

Belgische C-130's evacueren 108 landgeno­ten, eerste vluchtelin­gen aangekomen in militaire kazerne Peutie

21 augustus Vandaag zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanop de luchthaven van Kaboel naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Dat gebeurde met drie vluchten met een C-130. Dat is gezegd op een gezamenlijke persconferentie van Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie. In totaal zijn nu al 108 landgenoten door de Belgische overheid in veiligheid gebracht. 34 Belgen die met een Nederlands vliegtuig arriveerden in Schiphol, zijn inmiddels aangekomen in de militaire kazerne in Peutie.