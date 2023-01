“Amerikaans leger is niet klaar voor oorlog met China”, waarschuwt oud-generaal

De diplomatieke en economische spanningen tussen de VS en China zijn de afgelopen tijd hoog opgelopen. Voor de Amerikaanse viersterrengeneraal Michael Minihan wijzen alle tekenen op een oorlog met China in 2025 . Maar oud-generaal Jack Keane van zijn kant waarschuwt dat het Amerikaanse leger in dat geval onvoldoende voorbereid is.

Tijdens een uiteenzetting op ‘Fox News’ maandag wees Keane erop dat de VS mogelijk slecht voorbereid zijn als een dergelijk conflict zou ontstaan.

“De realiteit is dat we niet zo voorbereid zijn als we zouden moeten zijn. En daar moeten we ons op focussen. We hebben geen doeltreffende militaire afschrikking in de regio. China heeft meer schepen, meer vliegtuigen en meer raketten dan de Verenigde Staten. Ook onze bondgenoten zitten in hetzelfde schuitje”, verklaarde de Amerikaanse oud-generaal.

En is het nog maar de vraag in welke mate Taiwan zelf goed voorbereid is op een oorlog. Zo wacht het eiland nog steeds op de beloofde Amerikaanse wapenleveringen. “We moeten Taiwan helpen en we moeten onze eigen problemen oplossen”, zei hij. “Dat is echt waar we ons op moeten concentreren. Laten we het risico wegnemen en voorbereid zijn, en zo voorkomen we oorlog. We voorkomen oorlog door erop voorbereid te zijn.”

Bovendien zei hij dat hij het niet eens is met de beoordeling van generaal Minihan dat een oorlog met China “eminent” is. “Hij wekt duidelijk de verwachting dat binnen twee jaar een oorlog zal uitbreken”, zei Keane.

“De waarheid is echter dat de generaal, ikzelf en anderen dat antwoord echt niet weten. En het is gewoon een subjectieve analyse die je tot een bepaalde conclusie brengt. Zijn oordeel is dat de oorlog eminent is. Mijn oordeel is dat de oorlog niet op korte termijn zal plaatsvinden, maar het is natuurlijk wel mogelijk.”

In een nota die door Minihan was ondertekend en waarover ‘ABC News’ als eerste berichtte, voorspelde de viersterrengeneraal van de luchtmacht dat in 2025 de oorlog tussen China en Taiwan zal losbarsten en dat de Verenigde Staten aan de zijde van de eilandstaat zullen vechten.

“Ik hoop dat ik het mis heb. Mijn gevoel zegt dat we in 2025 zullen vechten,” schreef Minihan in de memo waarvan de authenticiteit is bevestigd. Het Amerikaanse ministerie van Defensie haastte zich om Minihan tegen te spreken: “Deze opmerkingen zijn niet representatief voor de visie van het ministerie op China.” Veel westerse waarnemers vrezen echter dat een oorlog met China er wel degelijk zit aan te komen.

Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, trekt naar China op 5 en 6 februari. Bedoeling van het bezoek is om de diplomatieke en economische spanningen tussen beide landen wat te verminderen. Blinken is de eerste Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken sinds 2018 die China zal bezoeken. Het bezoek werd al in november door het Witte Huis aangekondigd, maar toen werden geen data meegedeeld. Ondanks de coronagolf die momenteel door China gaat, kan het bezoek toch doorgaan.

