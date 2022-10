Amerikaans leger doodt twee IS-kopstukken bij luchtaanval in Syrië

Woensdagavond hadden Amerikaanse troepen al een andere IS-leider gedood in een helikopteroperatie in het noordoosten van Syrië, zei het Amerikaanse commando eerder.

De VS blijven zich richten op de leiding van de jihadistische groep, die ondanks de nederlaag in 2017 in Irak en in 2019 in Syrië nog steeds aanslagen pleegt via slapende cellen in beide landen.