Amerikaans leger controleert luchthaven Kaboel waar volk massaal toestroomt, evacuatie VS-ambassade afgerond

Het Amerikaanse leger heeft de luchtverkeersleiding en de beveiliging van de luchthaven van Kaboel overgenomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Zesduizend Amerikaanse soldaten moeten de duizenden diplomaten en burgers die zich de afgelopen dagen op het vliegveld verzamelden beschermen. Intussen vluchten ook veel Afghanen naar het vliegveld, wat leidt tot chaotische taferelen. De luchthaven in Kaboel is op dit moment de enige ‘uitweg’ uit Afghanistan, aangezien de taliban alle andere grensovergangen controleert. De massale uittocht moet door middel van civiele en militaire vluchten worden bewerkstelligd. Intussen is ook de evacuatie van de Amerikaanse ambassade voltooid.

“We kunnen bevestigen dat de evacuatie van al het ambassadepersoneel nu in alle veiligheid is voltooid,” zei woordvoerder Ned Price in een verklaring. “Al het ambassadepersoneel bevindt zich op de internationale luchthaven Hamid Karzai, waarvan de perimeter wordt beveiligd door het Amerikaanse leger,” voegde hij eraan toe. Zesduizend Amerikaanse soldaten moeten de duizenden diplomaten en burgers die zich de afgelopen dag op het vliegveld verzamelden beschermen.

Ook veel Afghanen zijn naar het vliegveld gevlucht en de situatie is er chaotisch, terwijl er mensen blijven toestromen. Op sociale media is te zien hoe mensen vechten om bij vliegtuigen te komen om te worden geëvacueerd. Sinds zondag vertrekken er alleen nog maar militaire vliegtuigen uit Kaboel, maar het is de bedoeling dat het civiele luchtverkeer wordt hersteld.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Onder degenen die op de nominatie staan het land te verlaten zijn Amerikaanse burgers die in Afghanistan hebben gewoond, lokaal personeel van de Amerikaanse missie in Kaboel en hun families, en andere bijzonder kwetsbare Afghaanse staatsburgers. Ook onderdeel van het vertrekplan zijn zo'n twintigduizend Afghanen die in aanmerking komen voor speciale Amerikaanse immigrantenvisa. Bijna 2.000 van hen zijn de afgelopen twee weken al in de Verenigde Staten aangekomen.

Nadat de hele dag helikopters af en aan hadden gevlogen, is in de nacht van zondag op maandag als laatste daad de Amerikaanse vlag op het gebouw gestreken. De Amerikaanse ambassade in Kaboel was een van de grootste ter wereld. In totaal werkten meer dan 4.000 mensen voor de ambassade, zowel Amerikanen als Afghanen. Vijfhonderd van hen zijn inmiddels het land uit.

“Laat burgers die willen vertrekken”

Intussen heeft de VS samen met 65 andere landen, waaronder onder meer Australië, Canada, Duitsland, Zuid-Korea en Italië, in een gezamenlijke verklaring opgeroepen tot een veilig vertrek voor Afghaanse burgers en buitenlanders die Afghanistan willen ontvluchten. “Gelet op de verslechterende veiligheidssituatie (...) roepen wij alle partijen op om het veilige en ordelijke vertrek van alle buitenlandse en Afghaanse burgers die het land wensen te verlaten, te respecteren en te faciliteren”, klink het in de verklaring. “Degenen die in Afghanistan een machts- of gezagspositie bekleden, dragen de verantwoordelijkheid voor de bescherming van mensenlevens en voor het onmiddellijk herstel van de veiligheid en de civiele orde”, klinkt het tot slot.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Mensen demonstreren voor het Witte Huis in Washington. © REUTERS