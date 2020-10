Amerikaans koppel in cel voor dood pleegdochter en uithongeren pleegzoon in kelder horrorhuis

De politie kwam de zaak op het spoor nadat iemand op de avond van 22 mei dit jaar een eenzame jongen zag lopen langs de kant van de weg in Roane County, vlakbij Knoxville. De jongen zei dat hij niet wist waar hij was en wie zijn ouders waren. Het bleek uiteindelijk om een pleegzoon te gaan van een zekere Michael (63) en Shirley (60) Gray, die op dat moment drie pleegkinderen onder hun hoede hadden. Omdat de kleine jongen vreemde verhalen opdiste over zijn thuissituatie, volgde een onderzoek in samenwerking met de Kinderbescherming. En dat bracht een gruwelijke zaak van mishandeling aan het licht.

De oudste pleegzoon (15) van het koppel bleek al vier jaar opgesloten te zitten in de niet afgewerkte en deels onder water gelopen kelder van het huis. Dat was een straf voor het stelen van eten, kort nadat het gezin in 2016 in het huis was komen wonen. Volgens de autoriteiten had de tiener geen contact met de buitenwereld en kreeg hij maar kleine hoeveelheden water en brood. Er was geen elektriciteit, toilet of lopend water en overal lagen menselijke en dierlijke uitwerpselen.

Zeker één ander kind werd ook af en toe opgesloten in een hondenhok in de kelder en uitgehongerd. Tot het koppel een kleine betonnen ruimte van 90 op 120 centimeter gebouwd had onder een trap, om hun kinderen in op te sluiten als ze dat nodig vonden.

Volledig scherm Michael Anthony Gray. © AP

Volledig scherm Shirley Ann Gray. © AP

De pleegvader biechtte ook al snel op dat een van zijn pleegdochters (11) in 2017 gestorven was, enkele maanden nadat ze was opgesloten en uitgehongerd in de kelder, ook voor het stelen van eten. Hij had haar begraven onder een schuur in de tuin. Speurders vonden haar lichaam daar in mei.

Kindergeld

Enkele kilometers verderop, in de tuin van het huis waar het koppel vóór 2016 had gewoond met een volwassen zoon, werden de resten gevonden van een tweede kind. Ze bleken van een pleegzoon van het koppel te zijn, die vermoedelijk stierf in 2015 of 2016. Dat onderzoek is nog aan de gang en is niet opgenomen in de huidige rechtszaak. Het koppel had de overlijdens nooit doorgegeven en bleek nog altijd kindergeld te incasseren voor de gestorven kinderen.

De drie pleegkinderen die nog leefden – twee jongens en een meisje, allemaal tussen 11 en 15 – zijn door de kinderbescherming meegenomen. Ze zouden thuis ‘les’ gekregen hebben van hun pleegouders en waren een stuk kleiner dan leeftijdsgenootjes. Ze hadden ook al zeker zes jaar geen medische zorgen gehad.

Het koppel staat nu voor de rechter en wordt beschuldigd van 41 tenlasteleggingen, onder meer de dood van hun pleegdochter, het mishandelen en verwaarlozen van vier van hun pleegkinderen en de diefstal van kindergeld. Ze zitten sinds mei in de cel en pleitten maandag nog onschuldig.

In december moeten ze opnieuw voor de rechter verschijnen. Als ze schuldig bevonden worden aan moord op hun pleegdochter, riskeren ze de doodstraf of levenslang. Voor de andere aanklachten kunnen ze alles samen tot 156 jaar cel krijgen.

Wreedheid

De kinderbescherming verklaarde in mei dat “woorden niet toereikend waren” in de zaak. “Zulke wreedheid doet je alles wat je denkt te weten in vraag stellen. Ik ben de voorbijganger dankbaar die een kind zag in een situatie die niet leek te kloppen en stopte om te helpen. Die kleine daad leidde ertoe dat we de zwaar mishandelde en verwaarloosde kinderen ontdekten. De kinderen zijn nu op een veilige plaats en worden goed verzorgd.”

