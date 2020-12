Amerikaans jongetje (7) gaat brandend huis in om kleine zusje te redden: “Ik wilde niet dat ze dood zou gaan”

Ninove Buurman Jonas (42) redt samen met omstaan­ders zes bewoners uit brandend apparte­ment via dak van camionette

13 november In de Despauteerstraat in Ninove is er vrijdagnamiddag brand ontstaan in een garage onderaan een appartement. Op korte tijd was er heel veel rookontwikkeling. Zes bewoners waren nog binnen, maar konden gered worden door een buurtbewoner en een man die er passeerde met zijn camionette. “Via het dak van de camionette en ladders hebben we alle bewoners in veiligheid gebracht", zegt Jonas Vleeschouwer (42).