Amerikaans jongetje (6) zit naakt in hondenkooi, meisjes (4 en 5) met “alleen pampers aan” staan te schreeuwen in regen

In het Amerikaanse Philadelphia (Pennsylvania) is een schrijnend geval van kinderverwaarlozing aan het licht gekomen. Twee kleine meisjes stonden halfnaakt te schreeuwen in de regen terwijl een zesjarige jongen binnen opgesloten zat in een hondenkooi.

De politie deed de onrustwekkende ontdekking donderdagnamiddag in de wijk Tacony, na een oproep van buurtbewoner Hector Perez over de meisjes. “Ze hadden pampers aan, en geen shirts”, zegt hij. “Ze droegen geen broek of schoenen en ze stonden te schreeuwen. Het regende, het was koud.”

Agenten brachten de meisjes van vier en vijf naar binnen en vonden daar de jongen. De zesjarige zat naakt met een kussen en een deken in een hondenhok dat op slot was. Twee andere kinderen die ook op het adres wonen, waren naar school.

Twee volwassenen

In de woning trof de politie ook een 80-jarige vrouw in een rolstoel aan en een man, een veertiger. Zij zouden de grootmoeder en de oom van de kinderen zijn. Volgens bronnen van Amerikaanse media zouden zowel de jongen als de oom een verstandelijke beperking hebben.

Buren zagen de kinderbescherming al meermaals langskomen. “De voorbije paar jaar zijn ze hier drie, vier of vijf keer geweest”, zegt Perez, die geen idee had dat de situatie zo schrijnend was. “Ik wist dat er iets niet in de haak zat, maar nu zeg je me dat ze kinderen in een kooi staken. Godverdomme nee, zoiets had ik nooit gedacht.”

Tragisch

De drie kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht en lijken lichamelijk in orde. Ze krijgen nu opvang terwijl de politie uitzoekt wat er allemaal aan de hand was. De moeder wordt ondervraagd, maar zou voorlopig niet aangeklaagd worden. “Dit is een echt tragische situatie”, zegt politiesergeant Eric Gripp. “We weten nog niet helemaal hoe de vork in de steel zit, we hebben nog een lang onderzoek voor de boeg.”

KIJK. De politie onderzoekt de woning en draagt de 80-jarige oma naar buiten

