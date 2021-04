Amerikaans Huis van Afgevaardigden stemt voor wet om van Washington DC volwaardige staat te maken

De ruim 700.000 inwoners van Washington DC zijn door de aparte status van de stad niet vertegenwoordigd in de Senaat, en in het Huis van Afgevaardigden hebben ze een vertegenwoordiger die niet mag stemmen over wetgeving. De Democraten en hun president Joe Biden willen daar verandering in brengen, mede omdat ze daar bij de presidentverkiezingen veel meer stemmen krijgen. Washington DC stemt al meer dan twintig jaar massaal op Democratische presidentskandidaten. De meerderheid van de bevolking bestaat uit mensen van Afrikaanse (46 procent), Latijns-Amerikaanse (11 procent) of Aziatische (4 procent) afkomst.



Na een heftig debat waren er 216 stemmen voor en 208 tegen. Alle Republikeinen stemden tegen.

Tegenstanders noemen het plan een sluwe truc van de Democraten om meer macht naar zich toe te trekken. Ze stellen dat de huidige status van DC is vastgelegd door de stichters van de natie in de grondwet. Die verlangt behalve staten ook een speciaal district van maximaal 26 vierkante kilometer als zetel van de regering. De voorstanders hebben daar een oplossing voor en willen dat district in de staat Washington DC hebben en dan beperken tot enkele regeringsgebouwen.

Vertegenwoordiging in Congres

Mocht er voldoende steun voor zijn in de Senaat dan komen er naar verwachting twee Democratische senatoren bij in die parlementskamer. In het Huis van Afgevaardigden zou er een ‘echte’ afgevaardigde bijkomen. De nieuwe staat zou Washington, Douglass Commonwealth gaan heten, vernoemd naar George Washington, de eerste president van de VS en Frederick Douglass, een voormalige slaaf die bekend werd om zijn strijd tegen de slavernij.

De vraag is of de wet door de Senaat zal geraken waar de stemverhouding 50-50 is. Niet alle Democraten in de Senaat zouden het zien zitten om van Washington DC de 51ste staat van de VS te maken. Bovendien is er een tweederdemeerderheid nodig in de Senaat om de wet erdoor te krijgen en dat wordt dus moeilijk.

