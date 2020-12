Amerikaans Huis van Afgevaardigden stemt voor decriminalisering marihuana

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet goedgekeurd die het gebruik van cannabis niet meer strafbaar maakt en waardoor alle veroordelingen voor het gebruik van de softdrugs zonder geweld komen te vervallen. The New York Times spreekt over een “historisch moment”, maar wijst erop dat de wet allicht snel in de door de Republikeinen gedomineerde Senaat zal sneuvelen.

De wet werd met 218 tegen 164 stemmen goedgekeurd, voornamelijk door Democraten maar ook door enkele Republikeinen. De tekst gaat nu naar de Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben en het voorstel dan ook zo goed als zeker zal sneuvelen.

Onder de wet zou cannabis van de lijst met verboden middelen van de ‘Controlled Substance Act' gehaald worden, en zou er een taks van 5 procent geheven mogen worden op de legale verkoop van de softdrug.

Het verbod op het bezit en het gebruik van marihuana, en de strenge straffen erop, hebben de voorbije tientallen jaren vooral een zware impact gehad op de bevolkingsgroepen met een lager inkomen, waaronder een groot deel Afro-Amerikanen. “De effecten van het verbod werden vooral gevoeld door gemeenschappen van kleur, aangezien de mensen uit die groepen daardoor geen werk meer konden krijgen”, aldus Afgevaardigde Jerry Nadler van New York tegenover The New York Times.

Veertig procent van alle drugsarrestaties in 2018, waren voor inbreuken rond marihuana, en in 90 procent daarvan vond de arrestatie alleen voor het loutere bezit ervan plaats. En ondanks ongeveer gelijke gebruikscijfers, hebben zware Amerikanen drie keer zo vaak kans gearresteerd te worden voor het bezig van cannabis dan blanken. Daardoor kregen miljoenen Amerikanen meteen bij hun veroordeling de bijna permanente status van tweederangsbuger, aldus Nadler. Hij stelde het wetsvoorstel op met senator Kamala Harris, die nu verkozen is tot de nieuwe vicepresident.

Zowel toekomstig president Joe Biden als Harris heeft een loopbaan achter zich waarin ze erg “tough-on-crime” (hard tegen de misdaad) zijn geweest, maar Biden nam in de campagne dit jaar veel gematigde standpunten in. Harris is ook voorstander van legalisering van softdrugs. Ze heeft beklemtoond dat de veroordelingen wegens relatief lichte vergrijpen die met marihuana te maken hadden, het leven van de veroordeelden buitensporig veel schade hebben berokkend.

Met het wetsvoorstel zou het staten gemakkelijker gemaakt worden marihuana te legaliseren, want het is op dat niveau dat dat uiteindelijk moet gebeuren. In vijftien van de vijftig staten is cannabis vandaag ook al gewoon legaal en is de verkoop ervan gereguleerd, een cijfer dat de laatste jaren steeds sneller toeneemt. Vijfendertig staten kennen een legale verkoop van medicinale marihuana.

Vijf Republikeinen stemden met de Democraten mee. © AP