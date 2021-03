Amerikaans Huis van Afgevaardigden keurt relanceplan van Biden goed

Meer vaccins en steunmaatregelen

De goedkeuring gebeurde zonder de steun van de Republikeinen, die vinden dat er te diep in de buidel wordt getast. De Democraten hebben echter niet over de hele lijn hun slag thuis gehaald. Zo is bijvoorbeeld een verhoging van het minimumloon van 7,25 (6 euro) naar 15 dollar (12,5 euro) per uur uit het pakket gehaald.

Begrotingstekort

Het begrotingstekort kwam in februari uit op 310,9 miljard dollar (261 miljard euro), tegen 235,3 miljard dollar (197,6 miljard euro) in februari 2020, zo staat in een rapport van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat vandaag verscheen. Met dat gat kwam het begrotingstekort uit op 1,05 biljoen dollar (0,88 biljoen euro), een record voor de eerste vijf maanden van het fiscale jaar dat in oktober begon. In 2020 stond de teller in de VS na vijf maanden op 624,5 miljard dollar (523,9 miljard euro). Dat was voordat het coronavirus toesloeg.