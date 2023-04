Amerikaans Hooggerechtshof verlengt tijdelijk toegang tot abortuspil

Door AI gegene­reerd beeld wint wereldbe­ken­de fotografie­wed­strijd: vrouwen op foto zijn niet echt

De Duitse fotograaf Boris Eldagsen wint met een door AI gegenereerde foto een Sony World Photography Award, maar de man weigert de prijs aan te nemen. Aan zijn winnende ‘foto’ is geen camera aan te pas gekomen. De mensen die op de foto te zien zijn, bestaan helemaal niet. Eldagsen hoopt vooral een debat los te wekken over de impact van artificiële intelligentie op fotografie. “Wat beschouwen we als fotografie en wat niet”, aldus Edagsen.