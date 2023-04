Amerikaans Hooggerechtshof houdt toegang tot abortuspil tijdelijk in stand

Bijzondere vriend­schap tussen mens en vogel veroor­zaakt online protest in India

In India woedt er momenteel een hevige discussie over de vrijlating van een saruskraanvogel uit een kooi in een Indiase zoo. Een bijzondere vriendschap tussen de grootste vliegende vogel ter wereld en een Indiase boer betekende de beroving van zijn vrijheid. In India is het namelijk verboden om kraanvogels te voeden, iets wat de boer wel deed. De lokale bevolking roept op tot vrijlating van het dier.