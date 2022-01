Amerikaans Hooggerechtshof blokkeert Bidens vaccinatieplicht in grote bedrijven

Update Na felle kritiek op lockdown lijkt Nederland deels te gaan versoepe­len: “Protest klonk nog nooit zo luid. Kabinet kon niet anders”

Onder dreiging van opstandige ondernemers in het hele land en burgemeesters die dat nog steunden ook, lijkt Rutte IV af te koersen op een gedeeltelijke versoepeling van de strenge lockdown in Nederland. Het kabinet kwam vanochtend bijeen in het Catshuis (de ambtswoning van de premier) om te overleggen. Vermoedelijke versoepelingen die morgen formeel worden afgeklopt, zijn onder meer dat scholen opnieuw mogen openen en winkelen opnieuw op afspraak kan. Ook de kappers mogen weer aan de slag. De horeca en cultuurinstellingen moeten wel nog wachten op een heropening.

17:39