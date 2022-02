Amerikaans gezin werd vermoord en achtergelaten in badkuip tijdens sneeuwstorm in 1972: politie weet na 50 jaar eindelijk wie daders zijn

Vijftig jaar lang bleef het een mysterie: wie zat er achter de macabere moord op Bryce (51) en Virginia (44) Durham en hun zoon Bobby (18) in het dorpje Boone in de Amerikaanse staat North Carolina. Op 3 februari 1972 werden hun lichamen gevonden in een badkuip bij hen thuis. Buiten raasde een sneeuwstorm. Bijna dag op dag 50 jaar later lijkt de zaak eindelijk gekraakt.

Het was de schoonzoon van het vermoorde koppel die de lichamen ontdekte in 1972. Het gezin had een Buick-garage in Boone en de Troy Hall had een alarmerend telefoontje gekregen van zijn schoonmoeder. Ze vertelde hem dat enkele mannen haar echtgenoot en zoon gevangen hielden in huis.

Toen de schoonzoon ter plaatse ging om te zien wat er aan de hand was, deed hij de macabere vondst. Moeder Virginia was gewurgd, terwijl vader Bryce en hun zoon Bobby gewurgd waren en verdronken in bad.

Raadsel

De zaak stelde de speurders voor een raadsel. Hoewel er doorheen de jaren verscheidene sporen gevolgd werden, leidde geen enkel tot een doorbraak in het dossier. Tot er in 2019 plots een tip binnenliep bij de politie van White County in het noordoosten van de staat Georgia, zo'n 300 kilometer verderop.

De tip kwam van een zekere Shane Birt. De man was bezig met opzoekingswerk voor het schrijven van een boek over zijn vader - Billy Sunday Birt, een veroordeeld moordenaar - toen hij zich een verhaal herinnerde dat zijn vader hem eens verteld had tijdens een bezoek in de gevangenis. Hij bekende toen dat hij drie mensen had vermoord in de bergen in North Carolina tijdens een sneeuwstorm. En hij was toen bijna gevat.

Dat zette de politie op een nieuw spoor dat leidde naar een crimineel netwerk, de Dixie Mafia. Die werd tien jaar geleden door de FBI omschreven als “een los samenwerkingsverband van misdadigers die in de jaren zestig en zeventig hun criminele activiteiten uitvoerden in het zuidoosten van de Verenigde Staten”.

Daders

Deze week liet de politie van Watauga County - waartoe Boone behoort - weten dat ze de daders geïdentificeerd had. Het ging om vier mannen: Billy Sunday Birt, Billy Wayne Davis, Bobby Gene Gaddis en Charles David Reed. Zij zaten ook achter een zaak uit 1973 in Georgia, die gelijkaardig was aan die van de Durhams. Drie van de vier zijn intussen overleden, één van hen - Billy Wayne Davis (81) - zit in Georgia een levenslange celstraf uit voor een moord uit 1971. Gesprekken met die laatste brachten nog meer verlossende antwoorden.

Volledig scherm Van links naar rechts en van boven naar onder: Billy Sunday Birt, Billy Wayne Davis, Bobby Gene Gaddis en Charles David Reed. © Watauga County Sheriff’s Office

Davis vertelde dat zijn kompanen ingehuurd waren voor een ‘opdracht’ in de bergen van North Carolina. Ze waren daarbij inderdaad bijna betrapt tijdens een vreselijke sneeuwstorm. Davis beweerde dat hij alleen de bestuurder van de wagen was geweest en dat alleen de drie anderen het huis waren binnengegaan.

De vader van Shane Birt is intussen niet meer in leven. Hij pleegde in 2017 zelfmoord terwijl hij een levenslange celstraf uitzat voor drie moorden die hij pleegde in de jaren zeventig. Hij werd 79.

Waarheid

Shane Birt zelf wil niets anders dan dat de waarheid over zijn vader aan het licht komt. Volgens een vriend zou hij zich het liefst van al persoonlijk verontschuldigen bij elk slachtoffer van zijn vader. “Het is zijn wens om zo veel mogelijk mensen de kans te geven om een vreselijke periode in hun leven af te sluiten”, klinkt het.

De politie heeft voorlopig geen informatie vrijgegeven over het motief van de driedubbele moord. De speurders gaven eerder deze week al aan dat ze niet weten wie de vier mannen inhuurde om de moord uit te voeren.

De dochter van het vermoorde koppel heeft intussen ook gereageerd. Ginny Durham bedankte de speurders omdat ze de zoektocht niet opgaven. “Ik weet dat ze sinds 1972 heel wat dagen en weekends opgeofferd hebben om de zaak op te lossen”, klonk het in een verklaring die ze via de politie vrijgaf.

