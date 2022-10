Amerikaans gerecht wil dat Trump meer overheidsdocumenten teruggeeft: “Nog niet alle papieren die hij uit Witte Huis meenam zijn terecht”

Nog altijd zijn niet alle documenten die de Amerikaanse oud-president Donald Trump meenam toen hij het Witte Huis verliet terecht, melden bronnen binnen het Amerikaanse ministerie van Justitie aan ‘The New York Times’. Een topfunctionaris zou dat dus ook aan de advocaten van Trump hebben laten weten, wat volgens de Amerikaanse krant "de meest concrete indicatie" is dat onderzoekers sceptisch blijven over de medewerking van de oud-president bij de zoektocht naar de verdwenen documenten.

Of het ministerie van Justitie extra stappen gaat nemen om de nog missende documenten, die mogelijk nog in het bezit van Trump zijn, terug te vinden, is niet duidelijk. Het ministerie wilde niet op vragen van de Amerikaanse krant of andere media reageren. Een nieuwe huiszoeking behoort tot de mogelijkheden.

Inval

Sinds FBI-agenten in augustus Trumps landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach (Florida) binnenvielen en daar meer dan 11.000 overheidsdocumenten aantroffen, zijn het ministerie van Justitie en Trumps advocaten in een juridische strijd verwikkeld over het strafrechtelijk onderzoek naar de oud-president. Dat onderzoek gaat onder meer over de vraag of er wederrechtelijk vertrouwelijke papieren zijn achtergehouden en of geprobeerd is een federaal onderzoek te dwarsbomen.

Sommige van de documenten zouden zelfs uiterst vertrouwelijke informatie bevatten. Mogelijk heeft Trump daarmee een strafbaar feit gepleegd, want volgens de wet had hij het materiaal moeten overdragen aan het Nationaal Archief. Bij de huiszoeking werden ook enkele tientallen lege mappen aangetroffen, waarop stond aangegeven dat ze geheime informatie zouden bevatten. Het is onduidelijk wat er gebeurd is met de papieren die oorspronkelijk in die mappen zaten.

Breuk

Intussen zou er een breuk binnen het advocatenteam van Trump zijn ontstaan over de te volgen koers in de zaak.

Het ene kamp adviseerde de oud-president een meer coöperatieve houding aan te nemen en zou hem hebben aangeraden een extern bedrijf in te schakelen om verder te zoeken naar de ontbrekende documenten, terwijl het andere kamp Trump juist adviseerde een meer strijdlustige houding aan te nemen. Dat laatste kamp zou het pleit volgens ‘The New York Times’ hebben gewonnen.

