Amerikaans gerecht neemt voor 3,3 miljard aan bitcoins in beslag, deels verstopt in popcornblik

Vorig jaar in november doorzochten agenten van de Amerikaanse Internal Revenue Service het huis van James Zhong in Gainesville in de staat Georgia. Ze troffen er 50.676 bitcoins aan, de op een na grootste vangst ooit in de VS. Een deel van de gestolen cryptomunten werd gevonden op een computertje verstopt in een popcorndoos in een badkamerkast. Ook in een kluis onder de vloer werden bitcoins gevonden op harde schijven en op andere gegevensdragers. “Bijna tien jaar lang was dit een mysterie van meer dan 3,3 miljard dollar”, zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams over de “enorme bulk vermiste bitcoins” in Manhattan. “Deze zaak toont aan dat we niet stoppen met het volgen van het geld, hoe vakkundig ook verborgen, zelfs tot op een printplaat in de bodem van een popcornblik.”