Amerikaans geduld met nucleaire programma Iran lijkt bijna op

Abdeslam reageert scherp nadat verdachte onwel werd: “We worden al zes jaar als honden behandeld”

19:15 Het proces over de aanslagen in Parijs is hervat, nadat een van de verdachten zich even onwel voelde. Hoofdbeklaagde Salah Abdeslam greep meteen opnieuw de kans om het woord te nemen en klaagde over de manier waarop hij en de andere verdachten behandeld worden. “We zijn al zes jaar als honden behandeld”, klinkt het.