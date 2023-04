Amerikaans diplomatiek konvooi beschoten in Soedan, EU-ambassadeur aangevallen in zijn ambtswoning

Kopstuk Nederland­se Mo­cro-maf­fia opgepakt in Dominicaan­se Republiek

De politie heeft zaterdag in de Dominicaanse Republiek een 47-jarige Nederlander opgepakt die naar verluidt een belangrijke speler is in de internationale cocaïnehandel. Hij zou zowel in de Dominicaanse Republiek als in Nederland gebruikmaken van criminele contacten, waaronder corrupte havenmedewerkers, meldt het Nederlands Openbaar Ministerie.