Amerikaans congreslid op klaarlichte dag onder schot genomen en beroofd: 5 verdachten opgepakt

Minstens 70 vermisten bij aardver­schui­ving in jademijn in Myanmar

Na een aardverschuiving in een jademijn in het noorden van Myanmar zijn volgens informatie van hulpdiensten en ooggetuigen 70 tot 100 mensen vermist. De mijnwerkers hadden stenen verzameld in het jaderijke gebied van Hpakant, in de staat Kachin, toen ze werden bedolven door een modderstroom.

22 december