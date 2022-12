Amerikaans Congres keurt wet goed die homohuwelijk beschermt

Terug naar de bron. Wie zijn de conserva­tie­ve rechters uit het Supreme Court? En wat is de visie achter hun beslissin­gen?

Gaan na abortus ook andere rechten, zoals het homohuwelijk of anticonceptie, op de schop in de VS? In progressieve middens schreeuwt men alvast moord en brand. Deze zes conservatieve rechters beslissen erover. Ze hebben alvast één ding gemeen: hun visie op het (constitutioneel) recht is “terug naar de bron”.

28 juni