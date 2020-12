Amerikaans Congres keurt defensiebudget goed ondanks vetodreiging Trump

De tekst was dinsdag al in het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten de meerderheid hebben, met een overweldigende meerderheid goedgekeurd. In de Senaat, met een Republikeinse meerderheid, stemde nu meer dan twee derde (84 - 13) voor het budget. Met beide stemmingen is in beide huizen van het Congres de ‘super majority’ bereikt die vereist is om een eventueel presidentieel veto te omzeilen.



Trump is gekant tegen een bepaling die een andere naam geeft aan legerbasissen die nu generaals van de Confederatie eren. Ook wil hij dat een wet wordt ingetrokken die technologiebedrijven beschermt tegen aansprakelijkheid. Hij is verwikkeld in een gevecht met socialemediabedrijven over vermeende vooringenomenheid tegen conservatieven.