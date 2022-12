Amerikaans Congres keurt 10 miljard aan militaire steun en wapenverkoop aan Taiwan goed

Angela Merkel erkent fouten in haar Ruslandbe­leid: “Reactie op annexatie van de Krim was niet hard genoeg”

De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel erkent dat Duitsland “sneller had moeten reageren op de agressiviteit van Rusland”. In een interview met de Duitse krant ‘Die Zeit’ zei Merkel dat de oorlog in Oekraïne “ooit” zal eindigen met onderhandelingen en geeft ze de fouten in haar defensiebeleid toe. “We hebben niet genoeg gedaan.”

