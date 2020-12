Amerikaans Congres bereikt akkoord over coronasteunpakket

Familiedra­ma in Duitsland: vader vermoordt echtgenote en oudste dochter, jongste dochter overleeft

19 december Een 51-jarige man heeft donderdag in een woning in het Duitse Isselburg zijn echtgenote (46) en zijn zeventienjarige dochter om het leven gebracht. Daarna pleegde hij zelfmoord. Dat bleek volgens de Duitse politie uit de autopsie. De veertienjarige dochter overleefde het familiedrama. Zij zat opgesloten in een kamer in huis.