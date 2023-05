Amerikaans bank JPMorgan: “Maagdeneilanden hielden Jeffrey Epstein 20 jaar lang hand boven het hoofd”

Via een gerechtelijke procedure voor de rechtbank van Manhattan willen de Amerikaanse Maagdeneilanden bankenconcern JPMorgan Chase & Co aansprakelijk stellen voor hun verlening van bankdiensten aan Jeffrey Epstein van 1998 tot 2013. Maar volgens JPMorgan zijn het de Maagdeneilanden zelf die de zedendelinquent de hand boven het hoofd hielden terwijl hij twintig jaar lang meisjes en vrouwen misbruikte in zijn villa.

De Amerikaanse Maagdeneilanden hebben een rechtszaak aangespannen tegen JPMorgan, waarin ze het bankenconcern ervan beschuldigen op de hoogte te zijn van Epsteins vrouwenhandel, deze mee mogelijk te maken en ervan te profiteren toen hij van 1998 tot 2013 klant bij hen was.

Maar in haar verdediging kaatst JPMorgan de bal terug, zo blijkt uit gerechtsdocumenten die werden ingediend bij de rechtbank van Manhattan en waarvan de tekst en erg geredigeerde vorm werd vrijgegeven. Volgens JMorgan had Epstein een ‘quid pro quo’-relatie met de meest hooggeplaatste ambtenaren van de Amerikaanse Maagdeneilanden, die in ruil een oogje dichtknepen voor zijn misdrijven en hem belastingvoordelen schonken.

Epstein zou vrouwen en meisjes misbruikte hebben op Little Saint James, zijn privé-eiland in de Amerikaanse Maagdeneilanden. Daarnaast zou hij ook een tweede nabijgelegen eiland hebben gekocht om te verhinderen dat mensen hem zouden bespioneren. Volgens JPMorgan “beïnvloedde” hij ook de lokale wetgeving voor zedenmisdrijven, en waren inspecties van zijn woning in het best geval “oppervlakkig”.

In ruil voor Epsteins geld en geschenken maakten de Amerikaan­se Maagdenei­lan­den het hem gemakke­lijk JPMorgan Chase

“Twee decennia lang, en lang nadat JPMorgan Chase Epstein als klant de laan had uitgestuurd, was de entiteit die het meest direct faalde in de bescherming van de openbare veiligheid en die het actiefst de voortdurende criminele activiteiten van Epstein faciliteerde en ervan profiteerde, de eiser in deze zaak - de regering van de Amerikaanse Maagdeneilanden zelf”, aldus de bank.

“Ondanks de directe inbreng van lucratieve belastingvoordelen, [geredigeerde tekst] en lakse handhaving, kon Epstein niet vrijelijk jonge vrouwen vervoeren en uitbuiten zonder hulp van overheidsfunctionarissen van de Amerikaanse Maagdeneilanden”, aldus het dossier.

“In ruil voor Epsteins geld en geschenken maakten de Amerikaanse Maagdeneilanden het hem gemakkelijk”, aldus het dossier. “De overheid verzachtte de lasten van zijn status als zedendelinquent, en ze zorgde ervoor dat niemand te veel vragen stelde over zijn vervoer en het vasthouden van jonge meisjes op zijn eiland.”

“Schuld afschuiven”

Volgens een woordvoerder van de procureur-generaal van de Maagdeneilanden gaat het hier “om een duidelijke poging om de schuld af te schuiven van JPMorgan Chase, die de wettelijke verantwoordelijkheid had om het bewijsmateriaal in haar bezit over de mensenhandel van Epstein te rapporteren en dit niet heeft gedaan”.

Epstein (66) stierf in augustus 2019 in zijn cel in een gevangenis in Manhattan, in afwachting van zijn proces. Volgens de lijkschouwer betrof het zelfmoord.

Nauwe banden

Volgens JPMorgan had Epstein “nauwe banden" met de laatste drie gouverneurs van het territorium, waaronder de huidige gouverneur Albert Bryan. Zijn “voornaamste kanaal” voor het verspreiden van geld was Cecile de Jongh, wiens man gouverneur was van 2007 tot 2015, klinkt het. Daarnaast zou Epstein ook Congreslid Stacey Plaskett, die de regio vertegenwoordigt in het Amerikaans Congres, hebben gesteund. Zij werkte ooit voor een agentschap dat hem belastingvoordelen toekende.

“Jeffrey Epsteins gedrag was verachtelijk”, reageerde Plaskett in een verklaring. “Zoals ik in het verleden al aangaf, werden Jeffrey Epsteins bijdragen aan mijn campagne gedoneerd aan nonprofits op de Maagdeneilanden die zich richten tot vrouwen en kinderen.”

Nadat Epstein in 2013 door JPMorgan als klant de laan werd uitgestuurd, begon hij te bankieren bij Deutsche Bank. Die laatste stemde vorige week in met een schikking in een rechtszaak die was aangespannen door een andere aanklager van Epstein, die beweerde dat de bank zijn vrouwenhandel mogelijk maakte en ervan profiteerde. Deutsche Bank zal de slachtoffers van Epstein 75 miljoen dollar (70 miljoen euro) betalen.