Amerikaan zit ruim twintig jaar onschuldig in gevangenis voor moord op jonge vrouw

De Amerikaanse Christopher Tapp heeft ruim twintig jaar onschuldig in de gevangenis gezeten voor het verkrachten en vermoorden van Angie Dodge in 1996. De jonge vrouw was toen 18 jaar oud. Na al die jaren gaat de echte dader, Brian Leigh Dripps (55) uit Idaho, eindelijk de gevangenis in. Dripps kreeg gisteren levenslang.

Dripps is gisteren voor de rechtbank in Idaho Falls verschenen. Hij is er veroordeeld voor de moord en de verkrachting van Angie Dodge in 1996. Al die tijd was hij op vrije voeten, terwijl Tapp onterecht in de gevangenis zat. Onderzoekers konden de echte dader via nieuwe DNA-technologie opsporen.

De moord gebeurde op 13 juni 1996. De 18-jarige Angie woonde in een appartement in Idaho Falls. Toen ze niet op haar werk verscheen, gingen twee collega’s bij haar langs. Ze ontdekten het levenloze lichaam van Angie en verwittigden meteen de politie.

Uit het onderzoek bleek dat ze voor de moord was verkracht. De jonge vrouw had verschillende messteken, zo stond te lezen in het autopsierapport. Speurders bewandelden verschillende pistes, maar bleven in het ongewisse.

Valse verklaring

Speurders kregen Christopher Tapp in het vizier toen een vriend van hem in verband werd gebracht met een andere verkrachtingszaak. De politie beschouwde de toen 20-jarige Tapp in januari 1997 als hoofdverdachte. Vandaag is het nog steeds een vraagteken waarop de speurders zich toen baseerden. Het gevonden DNA kwam immers niet overeen met dat van Tapp, maar volgens de politie was het mogelijk dat er meerdere daders bij de moord betrokken waren.

Volledig scherm Angie Dodge werd verkracht en vermoord in 1996, toen ze 18 jaar oud was. © RV

Het verhoor ging er hard aan toe. De autoriteiten dreigden zelfs met de doodstraf. Uiteindelijk ging Tapp er mentaal volledig onder door. De onschuldige man legde bekentenissen af die in werkelijkheid niet waren gebeurd. Niet veel later kwam hij terug op zijn verklaringen en schreeuwde zijn onschuld uit, maar werd niet geloofd.

Toch kreeg de moeder van Angie, Carol, twijfels en drong jarenlang aan op een nieuw onderzoek. Uiteindelijk maakten onderzoekers in 2019 gebruik van genetische genealogie waarbij DNA-stalen werden vergeleken. DNA-experts identificeerden Dripps, die tijdens de moord rechtover Angie woonde, als mogelijke dader. Dripps was geen onbekende in het onderzoek. Vlak na de moord had de politie hem verhoord als getuige.

Volledig scherm Christopher Tapp zat al die tijd onschuldig in de gevangenis. © RV

Sigarettenpeuk

Speurders hielden Dripps nauwlettend in de gaten. Toen hij een sigaret op de grond gooide, zagen de onderzoekers hun kans. Ze namen een monster van de peuk en stuurden die naar het laboratorium. Binnen 24 uur kregen ze een positief resultaat terug. Dripps werd onmiddellijk in de boeien geslagen. Speurders hoefden hem niet lang aan de tand te voelen. Tijdens het verhoor bekende hij vrijwel onmiddellijk dat hij Angie had verkracht en vermoord.

Dripps verklaarde dat hij onder invloed van drugs en alcohol was toen hij het appartement van Angie binnendrong met de bedoeling haar te verkrachten. De jonge vrouw was op dat moment aan het slapen. Dripps zei dat hij een zakmes bij zich had, maar niet van plan was haar te vermoorden. “Het is gewoon gebeurd”, klonk het. Wat er daarna volgde, herinnerde hij zich naar eigen zeggen niet meer.

Meer dan twintig jaar zat Tapp onschuldig in de gevangenis. Twee jaar geleden kreeg hij eindelijk gerechtigheid en werd hij vrijgelaten. “Dripps wist dat er iemand zijn straf uitzat voor zijn misdaad en toch werd hij elke dag wakker en weigerde verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden”, zei procureur-generaal Jessica Kuehn.