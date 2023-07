Amerikaan wint jackpot van ruim 1 miljard dollar bij Powerball-loterij

De grootste jackpot bij de Powerball staat op 2,04 miljard dollar. Het spel is zodanig ontworpen dat de winstkans erg laag is (1 kans op 292,2 miljoen), waardoor de hoofdprijs gigantisch wordt en meer spelers deelnemen.

EuroMillions, Lotto of toch Win for Life? Wiskundeprof berekent welk lotje je het meeste winstkans biedt

Het winnend lot werd verkocht in Los Angeles in de Las Palmitas Mini Market. De winnaar kan kiezen om het geld in jaarlijkse schijven te krijgen. De andere optie is om het geld in één keer te krijgen, maar dan houd die 558,1 miljoen dollar over door de belastingen die betaald moeten worden.