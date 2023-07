Amerikaan verliest beide armen en helft van zijn voeten na één vlooienbeet

Michael Kohlhof was op bezoek bij zijn moeder toen hij zich ziek begon te voelen. Hij had last van griepachtige symptomen en wat maag- en darmproblemen. Hij werd echter met spoed naar de eerste hulp gebracht nadat hij het gevoel in zijn tenen had verloren. De ernst van de situatie uitte zich de volgende dag, toen hij aan de beademing werd gelegd en zijn organen begonnen te falen. Artsen stelden vast dat hij een ernstig geval van tyfus had opgelopen, een bacteriële infectie die door vlooien wordt verspreid. Zijn moeder, J’Leene Hardaway, vertelt dat artsen “alle mogelijke medicijnen” gebruikten om het leven van haar zoon te redden, waaronder antibiotica, steroïden en vasopressoren. Die vasopressoren hebben Kohlhofs leven gered, maar veroorzaakten ook schade aan zijn handen en voeten.

Extreem zeldzaam

De oorzaak van Kohlhofs sepsis en snelle achteruitgang werd toegeschreven aan tyfus, als gevolg van een enkele vlooienbeet. Tyfus kan behandeld worden met antibiotica. Maar als het niet behandeld wordt, kan het dodelijk zijn. Artsen vertelden de familie dat het type tyfus dat Kohlhof opliep extreem zeldzaam is in de VS. Volgens de Amerikaanse Centra voor Ziektecontrole en -preventie (CDC) komt tyfus door vlooien voornamelijk voor in tropische en subtropische klimaten, inclusief gebieden in de Verenigde Staten zoals Zuid-Californië, Hawaï en Texas. “Onbehandelde [tyfus] kan ernstige ziekte en schade aan een of meer organen veroorzaken, waaronder de lever, nieren, hart, longen en hersenen”, waarschuwt de CDC. Normaal gesproken zoeken mensen die gebeten zijn door besmette vlooien medische hulp nadat ze een zwelling of uitslag rond de beet waarnemen, maar volgens Greg had zijn broer geen opvallende symptomen tot het te laat bleek.