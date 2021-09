Amerikaan overleden aan hondsdolheid nadat hij thuis besmet raakte door vleermuis

Waar kan je in ons land 'gevaarlij­ke' dieren tegenkomen? En wat moet je dan doen?

17 augustus Twee doodgebeten schapen in Balen, drie dode lama’s in Lommel: het lijkt er sterk op dat er maandag opnieuw een wolf heeft toegeslagen in de Kempen. En in de streek is de wolf lang niet het enige wilde dier dat opduikt in bossen en velden. Wat als je tijdens je wandeling of fietstocht geconfronteerd wordt met een wolf, everzwijn of roofvogel? Loop je als mens een groot risico? En wat doe je beter niet in zo’n geval? Wij vragen het aan Jeroen Denaeghel van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en Diemer Vercayie van Natuurpunt.