Amerikaan klaagt Netflix aan nadat streaminggigant zijn foto verwisselt met die van moordenaar in misdaaddocu

Ex-Wag­ner-huur­ling gearres­teerd voor moord in Zuid-Ossetië

De moord op een man met een mentale beperking doet in Zuid-Ossetië veel stof opwaaien. Een van de verdachten is immers een man die diende in de Wagner-groep. Hij zou recent zijn teruggekeerd van de speciale militaire operatie, zoals Rusland de oorlog in Oekraïne noemt.