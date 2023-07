Amerikaan kan 30 jaar lang uitkering van overleden moeder opstrijken

Dode bultrug aange­spoeld aan Nederland­se kust

Op een strand in de Zeelandse gemeente Burgh-Haamstede is een dode bultrug aangespoeld. De walvis wordt geschat op 8 à 10 meter en is in verregaande staat van ontbinding. Dat meldt de Stichting SOS Dolfijn maandagnamiddag op Facebook.