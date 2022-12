Amerikaan in Russisch strafkamp: “Teleurgesteld dat er niet meer gedaan is om mij vrij te krijgen”

Paul Whelan, een Amerikaan die al sinds 2018 wordt gevangengehouden door Rusland, is teleurgesteld dat de Amerikaanse overheid er nog niet in is geslaagd om hem vrij te krijgen. Dat zegt hij vandaag in een reactie op het nieuws over de vrijlating van basketbalster Brittney Griner. Whelan roept president Joe Biden op om snel te handelen.

Griner werd vrijgelaten in ruil voor wapenhandelaar Viktor Bout. Daarmee lijken de Verenigde Staten nog maar weinig onderhandelingsmarge te hebben om Whelan vrij te krijgen. De voormalige Amerikaanse marinier zit een straf van zestien jaar uit wegens beschuldigingen van spionage, die hij zelf ontkent.

Biden liet donderdag verstaan dat de VS blijven proberen om Whelan vrij te krijgen, maar erkende dat er nog maar weinig opties zijn. “Helaas, en om compleet onwettige redenen, behandelt Rusland de zaak van Paul anders dan die van Brittney. En hoewel we er nog niet in geslaagd zijn om Paul vrij te krijgen, geven we niet op. We zullen nooit opgeven”, aldus de Amerikaanse president.

“Dit was geen keuze over welke Amerikaan we naar huis zouden brengen. De keuze was één of geen”, zei Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken tijdens een persconferentie.

Teleurstelling

Whelan werd in 2018 aangehouden en twee jaar later veroordeeld. “Ik ben erg teleurgesteld dat er niet meer gedaan is om mijn vrijlating te bekomen, zeker aangezien de vierde verjaardag van mijn arrestatie eraan komt”, zei hij aan CNN. “Als er een bericht naar president Biden kan gaan, dan zou ik zeggen dat dit een precaire situatie is die dringend moet opgelost worden.”

Quote Het was heel vroeg al behoorlijk duidelijk dat we meneer Whelan apart en anders zouden behandelen dan Brittney. John Kirby

Pauls broer David Whelan is blij voor Brittney Griner, maar vreest voor de toekomst van zijn broer. De regering Biden had de familie Whelan op voorhand laten weten dat hij niet zou vrijgelaten worden met Griner, vertelt hij. “Met die vroege waarschuwing kon onze familie zich mentaal voorbereiden op wat nu een publieke teleurstelling is voor ons en een catastrofe voor Paul”, stelt Paul Whelan in een verklaring.

Andere behandeling

John Kirby, woordvoerder van de nationale veiligheidsraad van het Witte Huis vertelde aan CNN dat de Verenigde Staten niet helemaal terug naar af zijn wat betreft de onderhandelingen over Paul Whelan. “Het was heel vroeg al behoorlijk duidelijk dat we meneer Whelan apart en anders zouden behandelen dan Brittney”, voegde hij eraan toe. “Dat is nog steeds het geval.”

Vorige week maakten de familie van Paul Whelan en Amerikaanse diplomaten zich nog ernstig zorgen over de man, nadat ze een week lang geen contact met hem konden krijgen. Volgens de Russen bevond de man zich in de ziekenboeg van het strafkamp waar hij wordt vastgehouden.