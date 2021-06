Amerikaan doodde z’n vrouw in 1977 en is nu 44 jaar later gearresteerd

Het lichaam van Diane werd op 10 oktober 1977 aangetroffen in het restaurant The Chicken House in het plaatsje Golden Meadow. Haar man zou haar in de rug hebben geschoten. Hij kwam meteen in beeld als verdachte, maar dit leidde niet tot een arrestatie. Nabestaanden van Diane drongen erop aan om de coldcase te heropenen. Dit gebeurde uiteindelijk in oktober vorig jaar.

Wat tot de doorbraak heeft geleid, is voorlopig niet bekend. Sheriff Craig Webre houdt het op “het combineren van nieuwe informatie met elementen uit het aanvankelijke onderzoek”. Feit is dat Chester vrijdag is opgepakt en is aangeklaagd voor doodslag. “De familie van Diane is in al die jaren met heel wat vragen blijven zitten. We hopen dat we met de arrestatie voor hen een hoofdstuk kunnen afsluiten”, luidde het in de verklaring van sheriff Webre.