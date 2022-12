Amerikaan die van cruiseschip viel en pas 20 uur later uit het water werd gehaald: “Mijn redding? Puur de wil om te leven”

“Puur de wil om te leven.” Dat is wat James Michael Grimes naar eigen zeggen in leven hield nadat hij onlangs in de Golf van Mexico overboord van een cruiseschip viel. Na liefst 20 uur in het water werd de 28-jarige Amerikaan levend uit de zee gehaald. Videobeelden van de redding tonen hoe hij op dat moment nog amper zijn hoofd boven water kon houden.

De 28-jarige Amerikaan uit Alabama was met 18 familieleden aan het genieten van een cruise in de Golf van Mexico toen het op woensdagavond 23 november, een dag voor Thanksgiving Day, grondig mis ging.

Even naar toilet

Hoe het is kunnen gebeuren, weet hij zelf eigenlijk ook niet. Maar het ís gebeurd, hoe ongelofelijk ook: de Amerikaan tuimelde van het cruiseschip. Overboord. Het water in. Vlak daarvoor was Grimes iets gaan drinken met zijn zus in een bar aan boord van het Carnival Valor-cruiseschip, waar een liveband muziek aan het spelen was. Rond 23 uur moest hij even naar het toilet. Maar ergens onderweg is hij van boord gesukkeld.

De Amerikaan zegt dat hij zich niet herinnert waar of hoe hij van het schip is getuimeld. Hij geeft toe dat hij gedronken had die avond, maar benadrukt dat hij niet dronken was. Het volgende dat hij zich herinnert, is dat hij bij bewustzijn komt... in het water. En het cruiseschip? Nergens meer te bekennen.

Levend teruggevonden

Bijna een dag later werd de man door de kustwacht levend teruggevonden in het water, op ruim 30 kilometer van de Amerikaanse kust. Hij was onderkoeld, in shock en uitgedroogd, maar in stabiele toestand. Videobeelden van de redding tonen hoe de drenkeling al zijn kracht gebruikt om naar de helikopter te zwaaien. Daarbij gaat hij meermaals kopje onder. Hij is compleet uitgeput.

Vastberaden

James Michael Grimes, die zichzelf beschrijft als een “gewone kerel” die houdt van jagen, vissen en buiten zijn, werd op Thanksgiving uit de zee getrokken. En of hij dankbaar is dat hij het nog kan navertellen. “Vanaf het moment dat ik in het water weer bij bewustzijn kwam, probeerde ik zo positief mogelijk te blijven", getuigt de Amerikaan bij ‘CNN’. “Ik herinner me dat ik dacht ‘wow, het is een mirakel dat ik niet al dood ben’.”

Quote Ik was vastbera­den om te blijven zwemmen tot mijn armen en benen mijn lichaam niet meer boven konden houden.

Hij legt uit dat hij geen geweldige zwemmer is. Volgens hem leeft hij nog, puur door zijn wil om te leven, en de kracht die hij vond door zijn geloof in God. “Het was een soort doopsel van 20 uur", lacht hij. “Ik ging gewoon op geen enkel moment opgeven. Op geen enkel moment heb ik gedacht ‘dit is het, dit is het einde’. Ik was vastberaden om te blijven zwemmen tot mijn armen en benen mijn lichaam niet meer boven konden houden.” In het water verzon hij op een bepaald moment liedjes om de moed erin te houden. En hij liet zich gewoon zo rustig mogelijk mee met het tij over de golven rollen.

Volledig scherm © AP

“Ik stampte het weg met mijn ander been”

Maar gezellig was het hoegenaamd niet, daar alleen in de onmetelijke zee. Hij moest vechten tegen de koude. Tegen de chaos in zijn hoofd rond zijn situatie. Tegen de vermoeidheid.

Daarnaast zwom hij onder meer door twee scholen kwallen en voelde hij één of ander zeedier onder hem glijden, zo legde hij eerder uit bij ‘ABC News’. “Het kwam plots bij me. Ik dook onder water en ik kon het zien. Het was geen haai, geloof ik. Het had meer een platte mond. En het kwam dichter en scheerde tegen één van mijn benen. Ik stampte het weg met mijn ander been. Ik was bang, vooral omdat ik niet wist was het was. Boven het water zag ik alleen maar een vin.”

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Thinkstock

Bijten op een stok

Op een bepaald moment greep Grimes in het water een drijvende stok, die er volgens hem uitzag als een stuk bamboe, en hij begon erop te knabbelen. “Ik zeg niet dat het goed smaakte. Maar het gaf me een soort smaak in mijn mond die anders was dan het zoute zeewater”, zei hij tegen ‘ABC News’.

De drenkeling zag verder de zon opkomen; de nacht weer gezapig in dag veranderen. Hij begon tegen God te praten. ‘Heer, het is mijn grootste angst om te verdrinken. Ik weet niet waarom je me dit laat meemaken, maar ik weet dat je me erdoor gaat helpen’, zei hij naar eigen zeggen onder meer. Grimes herhaalt tegen ‘CNN’ dat hij niet van opgeven wilde weten. “Het was geen kwestie of ik zou gered worden, het was een kwestie van wanneer. Ik moest gewoon blijven zwemmen tot ze me zouden vinden”, zegt hij.

Tankerschip

Intussen had zijn familie niet meteen in de gaten gehad dat er iets verschrikkelijks was gebeurd. Ze gaven Grimes ‘s ochtends op Thanksgiving pas op als vermist, meer dan 12 uur nadat hij voor het laatst aan boord gezien was. De kustwacht werd ingeschakeld, die in de gehele Golf van Mexico met helikopters, vliegtuigen en boten op zoek ging naar de drenkeling. De zoektocht bleef urenlang zonder resultaat.

Uiteindelijk zag de Amerikaan zelf op een bepaald moment een tankerschip, en hij zwom ernaartoe. De crew van het schip spotte op hun beurt de drenkeling en alarmeerde de kustwacht. Die zond de helikopter naar de juiste locatie, waarna de twintiger uit het water kon worden gehesen.

Volledig scherm Het cruiseschip Carnival Valor op archiefbeeld uit 2020. © AP

Als een verlichte engel

Wij kunnen dankzij de video van de kustwacht de beelden vanuit de reddingshelikopter zien. Grimes zag het allemaal vanuit zijn standpunt in het water. Hij zegt dat het lid van de kustwacht dat naar beneden schoof uit de helikopter om hem te redden, als een ‘soort verlichte engel’ tot bij hem neerdaalde. Eindelijk. Hij was gered.

“Het eerste wat ik tegen die man zei was dat ik geen kleren meer aan had. Die had ik uitgedaan in het water. Hij antwoordde dat dat oké was. En toen zei hij dat ik hem moest vasthouden aan zijn reddingsvest. Dat deed ik, en ik bedankte hem. Ik zei ook dat hij op een beschermengel leek.”

“Mirakel”

Een reddingscoördinator zegt tegen ‘CNN’ dat hij dit nog nooit heeft meegemaakt. Het is een Thanksgiving-mirakel”, besluit hij. “Het feit dat deze man zichzelf drijvend heeft gehouden boven het wateroppervlak voor zo’n lange tijd... Dat mag je niet als vanzelfsprekend beschouwen. Dit is iets dat mij voor altijd zal bijblijven.” Hij voegt toe dat “de wil om te leven” iets ongelofelijk is waar redders bij elke zoek- en reddingsactie weer rekening mee moeten houden. Het kan tot reddingen leiden die op het eerste zicht onmogelijk lijken.

Volledig scherm James Michael Grimes al zwaaiend naar de reddingshelikopter. © Still

