Amerikaan bouwt een levensgrote 'Star Wars' X-wing fighter: "Nu ga ik er Oekraïne mee steunen”

De Amerikaanse man Akaki Lekiachvili heeft de voorbij zes jaar gewerkt aan een replica van het beroemde ‘Star Wars’-ruimteschip X-wing. Na heel wat knutselen en lassen is hij geslaagd in zijn missie. De volgende missie is om met het ruimteschip Oekraïne te steunen. Hij zamelt geld in door de X-wing ten toon te stellen en verkoopt zijn levenswerk misschien binnenkort voor het goede doel: “Ik wil het boze rijk bestrijden”.

Het lijkt misschien op iets uit een ver, ver melkwegstelsel, maar deze “Star Wars” X-wing starfighter kwam uit een zeer aardse garage. De replica is het geesteskind van Akaki Lekiachvili, een arts bij het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie in Atlanta. In zijn vrije tijd werkte hij zo’n zes jaar aan het project.

Nu het klaar is, zegt hij dat hij bereid is om de kracht ervan voor het goede wil gebruiken. “Ik wil het boze rijk bestrijden, net als in de films”. Voor hem betekent dat geld inzamelen voor Oekraïne.

Hij noemt zichzelf een “knutselaar” met een passie voor de ruimte. “Van kinds af aan wilde ik altijd al ruimtevaartingenieur worden, maar mijn ouders stuurden me naar de medische faculteit”, zegt hij.

“Mijn vrouw was niet blij”

Het project ging van start in zijn garage, tot het ruimteschip te groot werd. Lekiachvili bouwde toen een bijbouw van 3 meter voor zijn garage, maar die was niet groot genoeg voor de iconische beweegbare vleugels van het gevechtsvliegtuig als ze eenmaal waren bevestigd. Dus ging hij over op het bouwen van een X-wing hangar in zijn achtertuin. “Mijn vrouw was er niet echt blij mee”, zegt hij.

Na zes jaar ontwerpen, knutselen, solderen, lassen en bouwen van hangars in de achtertuin, is Lekiachvili’s starfighter eindelijk klaar om zijn vleugels uit te slaan, letterlijk. De replica van de X-wing, op ongeveer tweederde van de schaal van het origineel, wordt bediend met een draadloze afstandsbediening waarmee de vleugels en het cockpitraam kunnen worden geopend. Het kan taxiën op de grond bij ongeveer 6 kilometer per uur. In de cockpit zijn er twee camera’s en een richtsysteem zoals Luke Skywalker gebruikte om de Death Star te vernietigen. Het enige wat het niet doet is vliegen en lasers schieten, al heeft het wel laserknoppen met geluid.

De laatste hand aan het gevechtsvliegtuig werd gelegd in het begin van 2022, net toen de Russische troepen Oekraïne begonnen binnen te vallen. Omdat Lekiachvili en zijn vrouw, die uit Polen komt, allebei familie hebben in buurlanden van Oekraïne, voelden ze een sterke behoefte om te helpen. In plaats van zijn nieuwe speeltje opgesloten te houden in zijn hangar, begonnen ze het de wereld in te sturen in een poging geld in te zamelen voor Oekraïne. “We sturen de X-wing uit en de mensen staan in de rij. Kinderen willen erin zitten, op knoppen drukken, foto’s maken en doneren. We hebben al veel geld ingezameld,” zegt Lekiachvili.

100.000 dollar

Om de donaties te verhogen, hoopt Lekiachvili beroep te doen op de fans van Star Wars. Hij startte een Twitter-account voor de X-wing die volgens hem de aandacht trok van Mark Hamill (of Luke Skywalker himself). De X-wing werd onlangs ook tentoongesteld op een “Star Wars”-avond in Atlanta.

Lekiachvili’s uiteindelijke doel is echter om samen te werken met een non-profit organisatie of iemand die hem kan helpen om het unieke “Star Wars” memorabilia te veilen, waarbij al het geld naar hulp voor de mensen in Oekraïne gaat. “Ik kan de X-wing bouwen, maar geld inzamelen is niet mijn specialiteit”, zegt hij.

Hij schat dat het bouwen van de starfighter tussen de 50.000 en 100.000 dollar heeft gekost, maar het was de ervaring zelf die het meest waardevol voor hem was. “Ik heb waarschijnlijk een paar Jedi-trainingsopdrachten voltooid in dit proces”, zegt hij. “Ik geloof dat als we blijven doorzetten, we de juiste strategie zullen vinden om een impact te hebben,” zegt Lekiachvili over zijn inspanningen om geld in te zamelen voor Oekraïne. “Het is een enorme, enorme tragedie. Veel mensen lijden en het is echt een goede gelegenheid om te helpen.”