Amerikaan bekent vlak voor zijn executie nog een tweede moord

Een man die vorige maand in de Amerikaanse staat Mississippi is geëxecuteerd wegens de moord op zijn vrouw in 2010, heeft vlak voor zijn doodvonnis nog een tweede moord opgebiecht. Dat heeft openbare aanklager John Weddle maandag tijdens een persconferentie laten weten.

Iets voor zijn executie op 17 november vertelde de 50-jarige David Neal Cox tegen zijn advocaten dat hij ook zijn schoonzus Felicia Cox had omgebracht, in 2007. Daarbij gaf hij gedetailleerde instructies over waar haar stoffelijk overschot kon worden gevonden. Volgens Weddle was David Neal Cox al eens eerder in beeld geweest als verdachte wegens de vermissing van Felicia Cox. Haar lichaam werd echter nooit gevonden.

Cox bekende de moord op zijn schoonzus eind oktober tegenover zijn advocaten. Hij vertelde hen om pas na zijn dood met die informatie naar de politie te gaan. Twee dagen na de executie van Cox werd de informatie overgedragen aan de openbare aanklager. De advocaten leverden persoonlijk een brief van de man met de uitgebreide bekentenis af op het kantoor van de aanklager in Tupelo. Een brief waarmee prompt een cold case van 14 jaar oud zou kunnen worden opgelost.

“Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders verantwoordelijk is voor de dood van Felicia Cox”, zei Weddle maandag tijdens een persconferentie over het opvallende nieuws. Hij zei dat onderzoekers zich momenteel volop voorbereiden om op de aangewezen plek een zoektocht te beginnen naar de resten van de vrouw. “We hopen dat de informatie juist is en dat de zoekoperatie succesvol zal zijn, zodat Felicia’s familie haar na al die jaren eindelijk een fatsoenlijke begrafenis kan geven.’’

De persconferentie werd bijgewoond door de dochter van Felicia Cox, Amber Miskelly. Miskelly was net 18 jaar geworden toen haar moeder vermist raakte.

De destijds 40-jarige Felicia werd voor het laatst gezien in juli 2007 bij haar schoonzus Kim Kirk Cox, in Pontotoc. Kim was getrouwd met Felicia’s schoonbroer David Neal Cox. De autoriteiten hebben geen details vrijgegeven over hoe Felicia juist zou zijn vermoord, of de omstandigheden die leidden tot haar dood.

Kim Kirk Cox werd in mei 2010 vermoord door David Neal Cox, die inmiddels haar ex-man was. Volgens gerechtelijke documenten waren de twee in 2009 gescheiden. De Amerikaan bracht in die periode negen maanden in de gevangenis door nadat hij werd beticht van verkrachting van zijn stiefdochter. Kim was intussen samen met haar dochter Lindsey bij haar zus Kristie gaan inwonen, in het dorpje Sherman.

“Cox gaf Kim openlijk de schuld van zijn opsluiting en verklaarde dat hij haar zou vermoorden zodra hij vrijkwam”, staat in een gerechtelijk document over de zaak.

Binnen enkele weken nadat hij op borgtocht was vrijgelaten, kocht de man een pistool. Op 14 mei 2010 stapte hij het huis van de zus van Kim binnen, waar hij zijn vrouw neerschoot en langzaam liet doodbloeden. In 2012 gaf Cox in de rechtbank toe dat hij zijn ex-vrouw had doodgeschoten. Hij gaf ook toe dat hij die avond zijn toen 12-jarige stiefdochter seksueel meermaals had misbruikt voor de ogen van de stervende vrouw. Een jury veroordeelde hem tot de doodstraf.

De stiefdochter, nu 23, was aanwezig toen de Amerikaan op 17 november zijn dodelijke injectie kreeg. Hij was de eerste gevangene in negen jaar tijd die in Mississippi werd geëxecuteerd.

