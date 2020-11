Amerikaan (71) kreeg 90 jaar cel voor smokkelen van 50 kilo marihuana maar komt nu na 31 jaar vrij

Een drugssmokkelaar die in 1989 in de VS negentig jaar celstraf kreeg voor het smokkelen van meer dan 50 kilogram marihuana, komt na 31 jaar vrij. Richard DeLisi (nu 71) uit Florida kreeg die draconische celstraf na schuldig te zijn bevonden aan een reeks drugsaanklachten rond het smokkelen van tientallen kilo’s marihuana vanuit Colombia.

Volgens de aanklagers kwam bij de feiten geen geweld aan te pas, maar dat gold duidelijk niet als verzachtende omstandigheid.

Florida kampte in de jaren 80 met een geweldsspiraal. De aanhoudende vraag naar Colombiaanse cocaïne zorgde in Miami en omgeving voor de ene bloederige afrekening in het drugsmilieu na andere. De overheid probeerde het tij te keren door decennialange celstraffen op te leggen aan drugsdealers, iets wat de kartels niet afschrikte.

Non-profitorganisatie The Last Prisoner Project ijvert al langer voor de vrijlating van DeLisi. De overheid stemt nu in met een ‘vervroegde’ vrijlating. In de VS zit niemand langer vast voor gelijkaardige vergrijpen.

DeLisi smokkelde geen cocaïne, maar marihuana. Legaal cannabisgebruik was in het VS van de jaren 80 als vloeken in de kerk. Inmiddels heeft het merendeel van de staten medicinaal gebruik van cannabis uit het strafrechtboek gehaald. In enkele staten is zelfs gebruik, (beperkt) bezit en het (beperkt) telen niet strafbaar. Federale Amerikaanse wetten verbieden nog steeds het gebruik van cannabis.

Als alles meezit mag DeLisi op 4 december de gevangenis in South Bay verlaten en zijn dochter in de armen sluiten. De vrouw was drie toen haar vader de bajes invloog. DeLisi’s echtgenote en zoon stierven tijdens zijn gevangenschap. Hij heeft nog nooit zijn vijf kleinkinderen kunnen knuffelen. “Het voelt schitterend te weten dat ik weldra thuis zal zijn met familie en geliefden. Ik ben iedereen die zich heeft ingezet voor mijn zaak extreem dankbaar”, luidt het in een persbericht van The Last Prisoner Project.

Het enige wat DeLisi nog serieus parten kan spelen is het coronavirus. De man lijdt aan astma en aan diabetes. De zeventiger is een risicopatiënt terwijl Covid-19 in de gevangenis lelijk huis houdt. Tot nu hebben meer dan 400 gedetineerden positief getest. Bij het gevangenispersoneel ligt het aantal besmettingen op 87.