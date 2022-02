Amerikaan (35) geëxecuteerd voor schietpartij met vier doden

Canadese premier Trudeau over ‘vrijheids­kon­vooi’ dat hoofdstad al bijna drie weken gijzelt: “Niets 'vreedzaams' meer aan"

Volgens de Canadese premier Justin Trudeau is er niets "vreedzaams" meer aan de betogingen tegen de coronamaatregelen die het land al een tijdje in de greep houden. Dat heeft hij donderdag gezegd na een vergadering over de noodwet die werd geactiveerd om een einde te maken aan de chaos in het land.

18:29