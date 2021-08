Amerika, politieagent van de wereld, dreigt gezag te verliezen na flater in Afghanistan

Von der Leyen: “EU staat in contact met taliban, akkoord tussen lidstaten om humanitai­re hulp te verlengen”

17:39 De Europese Commissie staat in contact met de taliban. Dat heeft Ursula von der Leyen, voorzitter van de Commissie, vandaag bevestigd tijdens een bezoek aan een opvangcentrum voor Afghaanse EU-medewerkers in de Spaanse hoofdstad Madrid. De gesprekken betekenen absoluut niet dat de EU de taliban erkent, benadrukte de Duitse. Von der Leyen meldde voorts dat de Europese lidstaten een akkoord hebben over het verlengen van humanitaire hulp in Afghanistan.