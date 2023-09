Amerika herdenkt 22 jaar na 9/11 terreuraanslagen

De Verenigde Staten hebben de slachtoffers van de terreuraanslagen van 11 september 2001 herdacht met verschillende evenementen. In New York hebben nabestaanden de namen van de ongeveer 3.000 slachtoffers voorgelezen, in aanwezigheid van vicepresident Kamala Harris en de burgemeester van New York, Eric Adams.

Op 11 september 2001 vloog een commando van terreurgroep al-Qaida met twee lijnvliegtuigen in de torens van het World Trade Center (WTC) in Manhattan. Die vlogen in brand en stortten in, waardoor van honderden slachtoffers geen enkel spoor meer terug te vinden is.

Dezelfde dag werden nog twee vliegtuigen door terroristen gekaapt: een boorde zich in het Pentagon in Washington, een tweede kwam neer in een veld in Pennsylvania.

Later op de dag zal president Joe Biden in de staat Alaska een korte toespraak houden. Hij is op de terugweg van de G20-top in India en een bezoek aan Vietnam.

Volledig scherm Met het Amerikaanse Capitool op de achtergrond draagt een persoon een paraplu in Washington, terwijl ze langs Amerikaanse vlaggen loopt die halfstok hangen rond het Washington Monument om de slachtoffers van de terreuraanslag van 11 september 2001 te eren en te herdenken. © AP