Amerika-expert Bart Kerremans: “President noch Supreme Court hebben bevoegdheid om het tellen van de stemmen te stoppen”

Nu Trump dreigt met juridische stappen en beide kandidaten overtuigd lijken van winst: hoe moet het verder met verkiezin­gen in VS?

10:35 Het is nagelbijten in de Verenigde Staten terwijl de stemmen van de presidentsverkiezingen worden geteld. Zowel president Donald Trump als zijn Democratische uitdager Joe Biden hebben zich in een eerste toespraak al optimistisch getoond over hun winstkansen. Maar Trump dreigde meteen ook om naar het Hooggerechtshof te stappen om het tellen van de stemmen stil te leggen. Hij vindt dat na verkiezingsdag niet meer toegelaten en spreekt van “fraude”.