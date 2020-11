Amerika-expert Bart Kerremans: “Dit is een heel gevaarlijke strategie van Trump”

Wenen/Maasmechelen “Pas om 2 uur naar huis, deels te voet. Terwijl er nog één of meerdere schutters rondliepen”: Limburgse Luca (23) getuigt over terreuraan­slag in Wenen

3 november Maandagavond hebben meerdere schutters geweerschoten gelost op verschillende locaties in Wenen. Verscheidene landgenoten, onder wie ook enkelen uit Limburg, beleefden de terreurdaad vanop de eerste rij. Onder hen de Maasmechelse Luca Caveur (23). Zeker vijf uur lang moest hij met tal van andere mensen schuilen in een restaurant. “Toen we ‘s nachts eindelijk mochten vertrekken, moésten we wel een stukje te voet. En dat terwijl er nog één of meerdere schutters rondliepen...”